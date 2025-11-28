CTET फरवरी 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें डेट्स, फीस और प्रक्रिया

CBSE ने CTET फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. फॉर्म 27 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे. परीक्षा 8 फरवरी 2026 को दो शिफ्ट में होगी—सुबह पेपर 2 और दोपहर पेपर 1. आवेदन शुल्क सामान्य/OBC के लिए 1000–1200 रुपये और SC/ST/PwD के लिए 500–600 रुपये है. उम्मीदवार ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. पात्रता की जानकारी NCTE की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
आवेदन की आखिरी तारीख
CTET फरवरी 2026 परीक्षा तिथि और समय
CTET परीक्षा पैटर्न
बाल विकास और शिक्षाशास्त्र
कुल प्रश्न: 150 (MCQ)
कुल अंक: 150
गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान में से विकल्प चुनना होगा.
कितना लगेगा आवेदन शुल्क
कौन कर सकता है आवेदन
CTET की न्यूनतम योग्यताएं NCTE द्वारा निर्धारित की जाती हैं. उम्मीदवार अपनी पात्रता इस लिंक ncte.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.
ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवार नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी भी अपडेट या नोटिफिकेशन को मिस न करें.