CTET फरवरी 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें डेट्स, फीस और प्रक्रिया

CBSE ने CTET फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. फॉर्म 27 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे. परीक्षा 8 फरवरी 2026 को दो शिफ्ट में होगी—सुबह पेपर 2 और दोपहर पेपर 1. आवेदन शुल्क सामान्य/OBC के लिए 1000–1200 रुपये और SC/ST/PwD के लिए 500–600 रुपये है. उम्मीदवार ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. पात्रता की जानकारी NCTE की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

और पढ़ें

आवेदन की आखिरी तारीख

फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 18 दिसंबर 2025

शुल्क जमा करने की अंतिम समय सीमा: 18 दिसंबर रात 11:59 बजे तक

CTET फरवरी 2026 परीक्षा तिथि और समय

परीक्षा 8 फरवरी 2026 को दो शिफ्ट में होगी:

पेपर 2 (कक्षा 6 से 8 के लिए)

समय: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक

अवधि: 2.30 घंटे

पेपर 1 (कक्षा 1 से 5 के लिए)

समय: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक

अवधि: 2.30 घंटे

CTET परीक्षा पैटर्न

पेपर 1 (कक्षा 1–5 के शिक्षक बनने के लिए)

कुल प्रश्न: 150 (MCQ)

कुल अंक: 150

सभी प्रश्न अनिवार्य

इन सब्जेक्ट से होंगे सवाल

बाल विकास और शिक्षाशास्त्र

गणित

पर्यावरण अध्ययन

भाषा 1

भाषा 2

पेपर 2 (कक्षा 6–8 के शिक्षक बनने के लिए)

कुल प्रश्न: 150 (MCQ)

कुल अंक: 150

Advertisement

गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान में से विकल्प चुनना होगा.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

सामान्य और OBC

एक पेपर: 1000 रुपये

दोनों पेपर: 1200 रुपये

SC/ST और दिव्यांग (PwD)

एक पेपर: 500 रुपये

दोनों पेपर: 600 रुपये

कौन कर सकता है आवेदन

CTET की न्यूनतम योग्यताएं NCTE द्वारा निर्धारित की जाती हैं. उम्मीदवार अपनी पात्रता इस लिंक ncte.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

"Online Application" पर क्लिक करें.

सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें.

निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भरें

फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट ले लें

उम्मीदवार नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी भी अपडेट या नोटिफिकेशन को मिस न करें.

---- समाप्त ----