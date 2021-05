CBSE Board 10th Result 2021 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शनिवार 01 मई को घोषणा की कि कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्‍जाम रिजल्‍ट जून माह के तीसरे महीने में घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि छात्रों के स्‍कोर की गणना करने के लिए एक नई स्‍कीम तैयार की गई है. देश में महामारी की स्थिति के कारण इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी. बोर्ड ने स्कूलों से 11 जून तक इंटरनल मार्किंग के स्‍कोर अपलोड करने के लिए भी कहा है.

CBSE announces policy for the tabulation of marks for cancelled Class X board exams based on the internal assessment conducted by schools