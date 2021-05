Assam Board Exams 2021: कोरोना संकट के बीच 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित, जारी होगा नया शेड्यूल

Assam Board Exams 2021 Postponed: देश में बेकाबू कोरोना संक्रमण के बीच असम सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का ऐलान किया है. सेकंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम (SEBA) ने 11 मई 2021 से होने वाली हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) परीक्षा और हायर सेकंडरी (HS) यानी 12वीं की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है.

राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अपने आधिकारिक ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ विचार विमर्श के बाद परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा.

For information of all concern pic.twitter.com/MetjmMiNLy