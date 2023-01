Do You Know: पैकेट में भरी होती है हवा, फिर भी खराब क्यों नहीं होते चिप्स? जानें वजह

Did You Know: आपने ध्यान दिया होगा कि चिप्स को खुली हवा में रख दो तो वो सील जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में हवा भरे होने के बाद भी चिप्स कुरकुरे क्यों खराब नहीं होते हैं? जानिए चिप्स के पैकेट में कौन सी हवा भरी होती है जिसकी वजह से ये खराब नहीं होते.

Why Chips Packets Are packaged with air (Representational Image)