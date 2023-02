दूसरों के उलट खुद को गुदगुदाने पर क्यों नहीं आती हंसी? जानिए पूरा साइंस

जब कोई हमें गुदगुदाता है तो हम बेकाबू होकर हंसते हैं, लेकिन इसके उलट खुद को गुदगुदाने पर हमें बिल्कुल हंसी नहीं आती है. आइए जानते हैं क्यों खुद को गुदगुदी करने पर हमें नहीं आती हंसी.

Why can't you tickle yourself? (Representational Image)