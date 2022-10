Nobel Prize in Literature 2022: फ्रांसीसी लेखिका Annie Enraux को इस वर्ष साहित्‍य के नोबेल के लिए चुना गया है. उन्‍हें अपने जीवन के अनुभवों को शब्‍दों में पिरोकर महिलाओं की कई पीढ़‍ियों को प्रेरित करने और उनके दिल की आवाज बनने के लिए यह सम्‍मान दिया गया. नोबेल कमेटी ने कहा है कि एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर, सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल के लिए चुना गया है.

व्‍यक्तिगत अनुभवों को शब्‍दों में पिरोया

एनी अपने जीवन के अनुभवों पर 20 से अधिक किताबें लिख चुकी हैं. उन्‍होंने अपने प्‍यार, गर्भपात, विश्‍वासघात, माता-पिता से बिछड़ने की पीड़ा जैसे अनुभवों को जिस सरलता से लिखा, उसने कई पीढ़‍ियों तक महिलाओं के भीतर छुपे दर्द को आवाज दी.

82 वर्ष की एनी ने अपनी लिखने से ही अपने करियर की शुरूआत की थी. इसके बाद उन्‍होंने संस्‍मरण लिखना शुरू कर दिया. पुरस्‍कार की घोषणा करते समय नोबेल समिति ने कहा कि एनी का काम अतुलनीय और उनूठा है. वह लेखन की मुक्ति की ताकत में विश्‍वास करती हैं.

The 2022 #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux believes in the liberating force of writing. Her work is uncompromising and written in plain language, scraped clean. pic.twitter.com/la80uMiSa8