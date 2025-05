UPSC Admit Card 2025: इंजीनियरिंग सेवा प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

UPSC ESE Prelims Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (UPSC ESE) 2025 प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने यूपीएससी ईएसई भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपीएससी ईएसई प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक 28 मई से 8 जून 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. ESE प्रीलिम्स 2025 8 जून को आयोजित किया जाएगा. इसलिए उससे पहले इसे डाउनलोड और प्रिंट करना सुनिश्चित करें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UPSC ESE Prelims Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, 'e-ADMIT CARDS FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुलेगा, यहां 'इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2025 DOWNLOAD' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

स्टेप 5: एडमिट कार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 6: परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट ले लें.

अभी यूपीएससी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस Direct Link पर क्लिक करें-

परीक्षा के दिन क्या ले जाएं

उम्मीदवारों को अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ई-एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट ले जाना होगा. इसके बिना, प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही, एडमिट कार्ड में उल्लिखित फोटो आईडी कार्ड भी साथ रखें - यह परीक्षा के प्रत्येक सत्र के लिए अनिवार्य है. अगर एडमिट कार्ड के विवरण में कोई त्रुटि या बेमेल है, तो तुरंत यूपीएससी को usengg-upsc@nic.in पर ईमेल के माध्यम से सूचित करें.

यूपीएससी वैकेंसी

बता दें कि यूपीएससी द्वारा इंजीनियरिंग सेवा भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 232 पदों को भरा जाएगा. इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 सितंबर 2024 से शुरू हुई थी और 8 अक्टूबर 2024 तक चली थी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.