12वीं पास के लिए निकली भर्ती, यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आवेदन शुरू

सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए खास मौका है. उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए कुल 1352 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www. upprpb.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस पद पर ऑनलाइन एप्लिकेशन 16 दिसंबर से शुरू गो गए हैं, जो 15 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे.

जानें पद को लेकर डिटेल

इस भर्ती के लिए कुल 1352 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं. इनमें से अनारक्षित के लिए 545 पद, EWS के लिए 134 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 364 पद,अनुसूचित जाति के लिए 283 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 26 पदों पर भर्ती निकाली है.

अप्लाई करने के लिए क्या है योग्यता?

यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में फिजिक्स या मैथ सबजेक्टस के साथ पास होना जरूरी है. इसके साथ ही भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एकीडेटेड एन कंप्यूटर कम्युनिकेशन से ओ लेवल का एग्जाम पास करना जरूरी है.

अप्लाई करने के लिए देना होगा आवेदन शुल्क

बता दें कि जो भी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन शुल्क देना होगा. सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवदेन शुल्क 500 रुपये है. वहीं, एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित की गई है.

किस तरह होगा सिलेक्शन ?

इस पद पर अपनी जगह बनाने के लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित एग्जाम देना होगा और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.एग्जाम में उम्मीदवारों से जीके, मेंटर एबिलिटी, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके लिए कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा.

इस तरह करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को OTR करना होगा. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.upprpb.nic. in पर जाकर OTR पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल से जुड़ी जानकारी दे. सभी जानकारी को सही से भरें. रजिस्ट्रेशन के लास्ट में अपना पासवर्ड बनाएं और कैप्चा कोड भरकर प्रोसेस कंप्लीट करें. अब कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पदों का फॉर्म भरना शुरू करें. सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन शुल्क भरें और फॉर्म सब्मिट करें.



