RRB NTPC, Group D 2022 Latest Update: रेल मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि जारी RRB NTPC और RRC Group D भर्ती के लिए रेलवे प्रतिष्ठानों में ट्रेंड अप्रेंटिस को वरीयता दी जाएगी. इन उम्‍मीदवारों को नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने और चिकित्सा मानकों को पूरा करने पर, अन्‍य उम्‍मीदवारों पर वरीयता दी जाएगी.

रेलवे का कहना है कि बिना भर्ती प्रक्रिया के रेलवे में नियुक्ति के लिए अप्रेंटिस की मांग स्वीकार्य नहीं है. मांग संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करती है. ऐसे में परीक्षा में शामिल हुए उम्‍मीदवारों को वरीयता देकर रिक्तियां भरी जाएंगी.

