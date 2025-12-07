scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

12वीं पास के लिए 50,289 पदों पर निकली भर्तियां, इन विभागो में करें आवेदन

देशभर में अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. ऐसे में उनके लिए इस हफ्ते कई जॉब्स के ऑप्शन खुले हैं. अपनी योग्यता के अनुसार, आप इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

Advertisement
X
देशभर में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां निकली हैं. (Photo: Pexels)
देशभर में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां निकली हैं. (Photo: Pexels)

सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. देशभर में 12वीं पास के लिए अलग-अलग विभागों में 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं. अगर आप भी लंबे समय से इस शानदार मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस दौरान कल 50, 289 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. तो चलिए जानते हैं इन जॉब्स के बारे में

SSC जीडी कॉन्सटेबल 

SSC जीडी कॉन्सटेबल में कुल 25, 487 पदों पर भर्तियां निकली हैं. इसके लिए आवेदन 1 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं जो 31 दिसंबर को बंद हो जाएंगे. इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना अनिवार्य है. सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें, तो सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, इसके बाद फिजिकल एग्जाम, मेडिकल एग्जाम और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Waterproof tents with beds and staying arrangements
दिल्ली के शेल्टर होम्स में वाटरप्रूफ टेंट 
Cold weather begins in Delhi with shelters for homeless
दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच बेघर लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम  
बोरिंग जॉब से पाना है छुटकारा, तो ट्राई कर लें ये नौकरियां. (Photo : Pexels)
पुराने जॉब से हो गए हैं बोर, तो ये नौकरियां हैं मजेदार, काम करने में आएगा मजा  
CLAT 2026 एग्जाम के लिए गाइडलाइंस जारी. (Photo : Pexels)
CLAT 2026 का एग्जाम कल, कैंडिडेट चेक कर लें ड्रेस कोड 
घर में आग लगने से जिंदा जला बुजुर्ग. (Photo: Representational )
दिल्ली: किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से हादसा, दम घुटने से पति-पत्नी की गई जान 

गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड 

गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 13,591 पदों पर भर्ती निकाली गई है. गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में भर्ती  के लिए आवदेन 3 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और ये 23 दिसंबर को बंद हो जाएंगे. अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी 12वीं पास या तो ग्रेजुएट होने चाहिए. सिलेक्शन पीईटी, पाएसटी, लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरेफिकेशन के साथ खत्म होगी. 

Advertisement

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 

झारखंड चयन आयोग में 3451 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसके लिए आवेदन 12 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे जो अगले साल 13 जनवरी, 2026 को बंद होंगे. इस पद पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास डीएड यी बीएड की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही एक साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए. इसमें भर्ती के लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित एग्जाम पास करना होगा. डॉक्यूमेंट वेरेफिकेशन के बाद चयन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. 

मध्य प्रदेश क्षेत्र वितरण कंपनी 

मध्य प्रदेश क्षेत्र वितरण कंपनी ने 4009 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को थोड़ा इंतजार करना होगा. इस पद पर आवेदन की शुरुआत 20 दिसंबर से होगी, जो 21 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे. क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों के पास बीटेक, बीई,डिप्लोमा समेत योग्यता के अनुसार डिग्री होनी चाहिए. सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा होगी. पास हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरेफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे कैंडिडेट के पास बेहतरीन मौका है. इसके लिए कुल 2755 पदों पर भर्तियां निकाली गई है. आवेदन 28 नवंबर को शुरू हो गए थे, जो 18 दिसंबर को बंद हो जाएंगे. उम्मीदवारों का 12वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या आईटीआई की डिग्री भी होनी चाहिए. सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा. साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के साथ चयन किया जाएगा.  

Advertisement

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया   

बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे कैंडिडेट के लिए ये बेहद शानदार मौका है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 996 पदों पर भर्तियां निकाली है. इसके लिए आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हो गए हैं,जो 23 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे. सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगी. इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement