12वीं पास के लिए 50,289 पदों पर निकली भर्तियां, इन विभागो में करें आवेदन

सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. देशभर में 12वीं पास के लिए अलग-अलग विभागों में 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं. अगर आप भी लंबे समय से इस शानदार मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस दौरान कल 50, 289 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. तो चलिए जानते हैं इन जॉब्स के बारे में

SSC जीडी कॉन्सटेबल

SSC जीडी कॉन्सटेबल में कुल 25, 487 पदों पर भर्तियां निकली हैं. इसके लिए आवेदन 1 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं जो 31 दिसंबर को बंद हो जाएंगे. इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना अनिवार्य है. सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें, तो सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, इसके बाद फिजिकल एग्जाम, मेडिकल एग्जाम और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी.

गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड

गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 13,591 पदों पर भर्ती निकाली गई है. गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में भर्ती के लिए आवदेन 3 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और ये 23 दिसंबर को बंद हो जाएंगे. अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी 12वीं पास या तो ग्रेजुएट होने चाहिए. सिलेक्शन पीईटी, पाएसटी, लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरेफिकेशन के साथ खत्म होगी.

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

झारखंड चयन आयोग में 3451 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसके लिए आवेदन 12 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे जो अगले साल 13 जनवरी, 2026 को बंद होंगे. इस पद पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास डीएड यी बीएड की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही एक साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए. इसमें भर्ती के लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित एग्जाम पास करना होगा. डॉक्यूमेंट वेरेफिकेशन के बाद चयन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी.

मध्य प्रदेश क्षेत्र वितरण कंपनी

मध्य प्रदेश क्षेत्र वितरण कंपनी ने 4009 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को थोड़ा इंतजार करना होगा. इस पद पर आवेदन की शुरुआत 20 दिसंबर से होगी, जो 21 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे. क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों के पास बीटेक, बीई,डिप्लोमा समेत योग्यता के अनुसार डिग्री होनी चाहिए. सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा होगी. पास हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरेफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे कैंडिडेट के पास बेहतरीन मौका है. इसके लिए कुल 2755 पदों पर भर्तियां निकाली गई है. आवेदन 28 नवंबर को शुरू हो गए थे, जो 18 दिसंबर को बंद हो जाएंगे. उम्मीदवारों का 12वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या आईटीआई की डिग्री भी होनी चाहिए. सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा. साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के साथ चयन किया जाएगा.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे कैंडिडेट के लिए ये बेहद शानदार मौका है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 996 पदों पर भर्तियां निकाली है. इसके लिए आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हो गए हैं,जो 23 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे. सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगी. इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.



