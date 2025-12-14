10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, जल्द करें आवेदन

रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए रेलवे बड़ी सौगात लेकर आया है. रेल कोच फैक्ट्री (RCF) कपूरथला ने साल 2025-26 के लिए 550 पदों पर भर्ती निकाली है. इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये मौका उन उम्मीदवारों के लिए है, जो 10वीं पास के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट लिया है.
बता दें कि इस पद के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 7 जनवरी 2026 को बंद हो जाएंगे.
क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता ?
इस पद पर अप्लाई करने के पहले ये जान लें कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है और साथ उसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए. इसके साथ ही जिस ट्रेड में उम्मीदवार आवेदन करने वाले हैं उसमें आईटीआई सर्टिफिकेट अनिवार्य है. गौर करने वाली बात ये भी है कि केवल वहीं उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेड सर्टिफिकेट लिया हो.
आवेदन के लिए क्या है ऐज लीमिट?
भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम उम्र 24 साल निर्धारित की गई है. हालांकि, सरकार के नियमों के मुताबिक उम्र में छूट दी जाएगी. एएसी और एसटी कैटेगरी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और PwBD अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी जाएगी.
आवेदन के लिए देना होगा शुल्क
सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 100 रुपये जमा करना होगा. वहीं, एएसी, एसटी, PwBD और सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है.