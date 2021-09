मध्य प्रदेश: एक लाख पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, CM शिवराज सिंह का ऐलान

Sarkari Naukri 2021: मध्य प्रदेश के नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. राज्य में बंपर पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकलने वाली हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने खुद इसका ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि रोजगार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. राज्य सरकार जल्द ही एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ उद्यमिता, स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

MP govt is starting recruitment process of 1 lakh posts soon. Along with creation of job opportunities, entrepreneurship, self-employment is also being encouraged. There are huge employment opportunities in Pvt sector: Directorate of Public Relations, Madhya Pradesh Govt