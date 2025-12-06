scorecardresearch
 
पुराने जॉब से हो गए हैं बोर, तो ये नौकरियां हैं मजेदार, काम करने में आएगा मजा

पहले के समय में बच्चों के पास करियर के बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, लेकिन बदलते समय के साथ उनके लिए कई करियर ऑप्शन ने जन्म लिया है. ऐसे में अगर भी अपने पुराने जॉब से बोर हो चुके हैं, तो फन जॉब्स ट्राई कर सकते हैं.

बोरिंग जॉब से पाना है छुटकारा, तो ट्राई कर लें ये नौकरियां. (Photo : Pexels)
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसमें न केवल अच्छी कमाई हो बल्कि रोजाना कुछ नया सीखने और मजे करने का मौका भी मिले. रोजाना एक जैसा काम करने से लोग नौकरी से ऊबने लगते हैं. 

अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो जॉब्स के ये ऑप्शन मजेदार के साथ-साथ बेहद रोमांच से भरे हुए हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. 

ये नौकरियां न सिर्फ अच्छी कमाई का मौका देती हैं बल्कि आपके बोरिंग रूटीन वाली जॉब्स से मुक्ति भी देती हैं. इन नौकरियों से जुड़ने के बाद आपको क्रिएटिविटी, स्वाद और यात्रा का शानदार मौका मिलता है.  

ट्रैवल ब्लॉगर 

ट्रैवल ब्लॉगर की नौकरी बेहद मजेदार जॉब्स में से एक है. इनका काम देश-दुनिया के कोने की यात्रा करना और उसके बारे में लोगों को बताना है. इसके साथ ही होटल में रहना, वहां के खाने का लुफ्त उठाना और विभिन्न संस्कृतियों को एस्पलोर करना शामिल है. ये नौकरी अच्छी कमाई करने के साथ ही जिंदगी को मजेदार ढंग से जीना सीखाती है. 

वाइन टेस्टर 

वाइन टेस्टर की भी जॉब आज के समय में बेहद फेमस है. इस काम में आपको अलग-अलग तरह की वाइन, बीयर या व्हिस्की का स्वाद लेना होता है और उसकी क्वॉलिटी के बारे में बताना होता है. वाइन टेस्टर को नौकरी होटल या कंपनियों में दी जाती है. आज के समय में इस नौकरी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. 

गेम टेस्टर 

अगर आपको वीडियो गेम खेलना पसंद है, तो ये नौकरी आपके लिए ही है. गेम टेस्टर का काम होता है कि वह नए गेम्स को लॉन्च होने से पहले खेलकर उनमें गलतियां निकाले, गड़बड़ियों को सही करे और खेल में आ रही एक्सपीरियंस की कमी को दूर करें. इसके लिए उन्हें अच्छी सैलरी दी जाती है. 

पेट सिटर 

अगर आपको जानवरों से प्यार है, तो ये जॉब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. बड़े शहरों में काम के चक्कर में अक्सर ही लोग घर से बाहर रहते हैं. इस दौरान जिन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो हैं उनके पालतू जानवर. ऐसे में वे लोग पेट सिटर को नौकरी पर रखते हैं जो उनके पेट का ध्यान रखता है. इस नौकरी की मांग तेजी से बढ़ रही है.  
 

