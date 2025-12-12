scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

DSSB ने निकाली 714 पदों पर बहाली, जानें कैसे करें आवेदन

सरकारी नौकरी करना हर युवा का सपना होता है. ऐसे में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग के 714 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है.

Advertisement
X
DSSSB ने मल्टी टास्किंग के 714 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है. (Photo" Pexels)
DSSSB ने मल्टी टास्किंग के 714 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है. (Photo" Pexels)

सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग के 714 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है. ये भर्तियां दिल्ली सरकार के 12 विभागों के लिए निकली हैं. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in  पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

जिन विभागों में भर्तियां निकली हैं उनमें श्रम विभाग, एनसीसी विभाग, खाद्य विभाग एवं आपूर्ति विभाग, विकास विभाग, सामान्य प्रशासन, आबकारी विभाग, औषध नियंत्रण समेत कई विभाग शामिल हैं. इसे लिए आवदेन 17 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे और 15 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे.

कैटेगरी के हिसाब से वैंकेसी का बंटवारा 

सम्बंधित ख़बरें

प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग का Live Video  
CCTV footage of attack
दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग का Live Video...बाइक से पीछा कर मारी गोली  
दिल्ली-NCR को कड़ाके की ठंड का इंतजार (फोटो- PTI)
दिल्ली-NCR में अभी क्यों नहीं पड़ रही कड़ाके की ठंड? जानिए वजह 
दिल्ली सरकार ने फीस का नया स्ट्रक्चर जारी कर दिया है. (Photo: ITG)
दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस पर नकेल, अभिभावकों की शिकायत पर होगी कार्रवाई 
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- पुरानी समस्या का समाधान हुआ
दिल्ली में अब होंगे 13 जिले, CM रेखा गुप्ता बोलीं- पुरानी समस्या का समाधान 

इन पदों पर भर्ती के लिए कैटेगरी के हिसाब से वैंकेसी का बंटवारा किया गया है. UR के लिए 302, OBC के लिए 212, EWS के लिए 77, SC के लिए 70  और ST के लिए 53 पदों पर भर्तियां निकली हैं. 

अप्लाई करने के लिए योग्यता?

इस पद पर आवेदन करने के लिए लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके लिए ऐज लीमिट न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए. 

आवेदन के लिए देना होगा शुल्क 

Advertisement

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को शुल्क जमा करना होगा. सामान्य और ओबीसी वर्ग को इसके लिए 100 रुपये की राशि देनी होगी. वहीं, महिला, एसटी,एससी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये आवेदन निशुल्क है. 

क्या है एग्जाम पैटर्न?

एग्जाम पैटर्न की बात करें तो, इस पद के लिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा देनी होगी जिसमें निगेटिव मार्किंस भी होगी. इसका सिलेबस कक्षा
10वीं पर आधारित रहेगा. वहीं, पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा. 

कैसे करें आवेदन?

इस पद पर आवेदन करने के लिए DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर recruitment सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद DSSSB recruitment Advt6 पर क्लिक करें. इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करें. जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान और फॉर्म सब्मिट करें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement