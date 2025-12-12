DSSB ने निकाली 714 पदों पर बहाली, जानें कैसे करें आवेदन

सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग के 714 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है. ये भर्तियां दिल्ली सरकार के 12 विभागों के लिए निकली हैं. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

और पढ़ें

जिन विभागों में भर्तियां निकली हैं उनमें श्रम विभाग, एनसीसी विभाग, खाद्य विभाग एवं आपूर्ति विभाग, विकास विभाग, सामान्य प्रशासन, आबकारी विभाग, औषध नियंत्रण समेत कई विभाग शामिल हैं. इसे लिए आवदेन 17 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे और 15 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे.

कैटेगरी के हिसाब से वैंकेसी का बंटवारा

इन पदों पर भर्ती के लिए कैटेगरी के हिसाब से वैंकेसी का बंटवारा किया गया है. UR के लिए 302, OBC के लिए 212, EWS के लिए 77, SC के लिए 70 और ST के लिए 53 पदों पर भर्तियां निकली हैं.

अप्लाई करने के लिए योग्यता?

इस पद पर आवेदन करने के लिए लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके लिए ऐज लीमिट न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए.

आवेदन के लिए देना होगा शुल्क

Advertisement

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को शुल्क जमा करना होगा. सामान्य और ओबीसी वर्ग को इसके लिए 100 रुपये की राशि देनी होगी. वहीं, महिला, एसटी,एससी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये आवेदन निशुल्क है.

क्या है एग्जाम पैटर्न?

एग्जाम पैटर्न की बात करें तो, इस पद के लिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा देनी होगी जिसमें निगेटिव मार्किंस भी होगी. इसका सिलेबस कक्षा

10वीं पर आधारित रहेगा. वहीं, पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

इस पद पर आवेदन करने के लिए DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर recruitment सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद DSSSB recruitment Advt6 पर क्लिक करें. इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करें. जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान और फॉर्म सब्मिट करें.



---- समाप्त ----