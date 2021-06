Sarkari Naukri 2021: दिल्ली सरकार ने Covid19 की तीसरी लहर के लिए बचाव उपाय के रूप में 5000 मेडिकल असिस्‍टेंट्स की भर्ती करने का निर्णय लिया है. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 5000 कम्‍युनिटी नर्सिंग असिस्‍टेंट या मेडिकल असिस्‍टेंट की एक टीम तैयार करेगी. CM ने स्‍पष्‍ट किया कि भर्ती पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगी.

They'll work as doctors-nurses' assistants. They'll be given basic training in nursing, paramedics, life-saving, first aid & home care. Online applications can be filled from June 17, training from June 28. Eligible candidates should've cleared class 12 & should be 18+: Delhi CM