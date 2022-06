CTET 2022 Exam: सीटेट जुलाई परीक्षा पर संशय! जानें कब जारी हो सकता है नोटिफिकेशन

CTET 2022 Exam Notification to out at ctet.nic.in soon: सीबीएसई जल्द ही सीटेट जुलाई 2022 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. नोटिफिकेशन के बाद योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा.

X

ctet july 2022 exam notification update