Central Bank of India Recruitment 2021: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने विभिन्न स्‍ट्रीम में स्‍पेशलिस्‍ट ऑफिसर की भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. कुल 115 रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की लास्‍ट डेट 17 दिसंबर है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा कर्मचारी भी इस भर्ती के लिए उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ग्रेजुएट से लेकर PHd धारक उम्‍मीदवार तक अप्‍लाई कर सकते हैं.

Central Bank of India Recruitment 2021: रिक्‍त‍ियों का विवरण

इकॉनामिस्‍ट - 01 पद

इनकम टैक्स ऑफिसर - 01 पद

सूचना प्रौद्योगिकी - 01 पद

डाटा साइंटिस्ट - 01 पद

क्रेडिट ऑफिसर - 10 पद

डाटा इंजीनियर - 11 पद

IT सुरक्षा विश्लेषक - 01 पद

IT एसओसी एनालिस्ट - 01 पद

रिस्क एनालिस्ट - 05 पद

टेक्निकल ऑफिसर (क्रेडिट)- 05 पद

फाइनेंशियल एनालिस्ट - 20 पद

सूचना प्रौद्योगिकी - 11 पद

सिक्‍योरिटी - 12 पद

कुल - 115 पद

उम्‍मीदवारों का चयन एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्‍यू के माध्यम से होगा. निर्धारित शैक्षणिक योग्‍यता पदनुसार अलग अलग है. जो उम्‍मीदवार अप्‍लाई करना चाहते हैं, वे नोटिफिकेशन में सभी पदों के लिए निर्धारित अलग अलग योग्‍यता की जानकारी चेक कर सकते हैं. सभी जानकारियां चेक करने के बाद उम्‍मीदवार अपना रजिस्‍ट्रेशन करें और जारी रजिस्‍ट्रेशन नंबर की मदद से एप्लिकेशन पूरा करें. अन्‍य सभी जानकारियां ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मौजूद हैं.

आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी देखने के लिए यहां क्लिक करें