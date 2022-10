UP PET 2022: 'हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते', 37 लाख छात्रों की सुरक्षा पर वरुण गांधी ने कही ये बात

UP PET 2022: उत्तर प्रदेश में लाखों छात्र आज (शनिवार), 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की यूपी प्रीलिमनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP PET) 2022 के लिए घर से बाहर निकले हैं. 200 से 300 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर पर पहुंचना छात्रों के लिए अग्निपरीक्षा बन रहा है. रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ और ट्रेन के अंदर सांस तक लेने की जगह नहीं मिली है. सोशल मीडिया पर छात्र इसपर यूपी सरकार के इंतजाम पर सवाल कर रहे हैं. इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर अपनी सरकार को घेरा है.

यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अकसर युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं. इस बार उन्होंने यूपी पीईटी 2022 परीक्षा की जद्दोजहद में छात्रों का मुद्दा उठाया है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यूपी पीईटी के लिए निकले 37 लाख छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई बातें कही हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ज्यादा एग्जाम सेंटर पर पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.

वरुण गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, 'यूपी बाढ़ की चपेट में हैं और 37 लाख से अधिक छात्र PET की परीक्षा देने निकले हैं. प्रश्नपत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है. छात्रों की निरंतर माँग के बाद भी ना परीक्षा टाली गयी ना यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए. शायद 'हवाई निरीक्षण' से 'जमीनी मुद्दे' नहीं दिखते'.

This not prayagraj railway station kumbh scene.

This is UPPET exam scene of Agra station.@CMOfficeUP #uppet pic.twitter.com/UsfsEMAl6m