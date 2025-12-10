2026 में AI के साथ काम करने के लिए बनना होगा ज्यादा स्मार्ट, जरूरी होंगे ये स्किल्स

आज की दुनिया इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि हमें खुद को लगातार अपडेट रखने की जरूरत है. कुछ समय पहले तक जो चीजें हमारे लिए नई थीं, वो आजकल रोज की जरूरत बन गई हैं. मोबाइल, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी ये सब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं.

वैसे ही अब कंपनियों में पहले जिस तरह से काम होते थे, उन तरीकों में बदलाव आ रहा है. ऐसे में नई-नई टेक्नोलॉजी और AI के साथ काम करने के लायक खुद को ढालना पड़ रहा है. अब कंपनियों में सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं बल्कि स्मार्ट लोगों को महत्व दिया जाता है.

पहले के समय में अगर व्यक्ति एक स्किल सीख ले, तो वो काफी होता था, लेकिन बदलते दौर में हालात पूरी तरह से अलग हैं. अब नौकरी में बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कई स्किल्स सीखने की जरूरत है. आने वाले साल में उन लोगों को ही नौकरी मिलेगी जो AI के साथ काम कर सकेंगे.

2026 में डिमांड में होंगे ये 5 स्किल्स

जैसे-जैसे Gen-AI अपने पैर फैला रहा है, ये पांच स्किल आपको आने वाले समय में बहुत आगे तक लेकर जाएगा. बाजार और प्लेटफॉर्म पर ये सबसे ज्यादा डिमांड वाले स्किल बन गए हैं. WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, साल 2030 तक 38 फीसदी स्किल में बदलाव होगा और काम करने के लिए नए स्किल सीखने की जरूरत होगी. तो जानते हैं उन स्किल्स के बारे में जो आगे लोगों के काम आएंगी.

1. एजेंटिक AI और ऑटोमेशन वर्कफ्लो

एजेंटिक AI और ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम करने के तरीके में तेजी से बदलाव लेकर आ रही है. ये केवल सवालों का जवाब नहीं देती है बल्कि खुद ही पूरा काम कर देती है. आने वाले समय में ऑफिस में फाइलें, डेटा या ईमेल का काम मशीनें ही करेंगी. इंसानों को केवल अहम और दिमाग वाले काम करने होंगे.

2. AI Powered क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग

अब कंपनियां ऐसे लोगों को हायर कर रही हैं, जो न केवल काम कर सकें बल्कि नए आइडिया भी लेकर आए और समस्याओं को जल्द से जल्द समझकर सुलझाने की कोशिश करें. ऐसे में AI Powered क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नए आइडिया सोचती है और जब कोई दिक्कत आती है तो उसे सुलाझाने में मदद करती है.

3. डिसीजन इंटेलिजेंस और डेटा लिटरेसी

आने वाले समय में किसी भी तरह का फैसला डेटा के आधार पर लिया जाएगा. इसके कारण डिसीजन इंटेलिजेंस और डेटा लिटरेसी का ट्रेंड लोगों के बीच देखने को मिल रहा है. ये आपके डेटा को अच्छे से पढ़ना, समझने के साथ सही मतलब निकालने का काम करेगा और इसके बाद सही फैसला लेगा.

4. साइबर सिक्योरिटी

मोबाइल , इंटरनेट और बढ़ते ऑनलाइन बैंकिंग के दौर में जहां हर कुछ ऑनलाइन हो गया है, इससे आपकी जिंदगी आसान तो हुई है लेकिन खतरा भी बढ़ गया है. इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी एक बड़े स्किल के तौर पर जरूरी बन गया है. इससे आप अपने मोबाइल, पासवर्ड या ऑनलाइन किसी भी चीज को सुरक्षित रख सकते हैं.

5. चेंज मैनेजमेंट

नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का तरीका बदल गया है. ऐसे में इंडस्ट्री में वहीं लोग टिक पाते हैं, जो अपने आप को जल्द से जल्द बदल लेते हैं और नई चीजें सीखने और समझने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. चेंज मैनेजमेंट का आने वाले समय में का महत्वपूर्ण स्किल है.

