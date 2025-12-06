BPSC AEDO भर्ती के लिए 935 पदों पर फिर शुरू हुए आवेदन, चेक करें एग्जाम डेट

सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए BPSC बड़ी सौगात लेकर आया है. सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम की तारीख की घोषणा कर दी गई है. इसके साथ ही 935 पदों के लिए दोबारा से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार ने अभी तक इस पद के लिए आवेदन नहीं किया तो, उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस भर्ती के लिए एप्लिकेशन विंडो को दोबारा से खोल दिया गया है. उम्मीदवार 5 दिसंबर से एक बार फिर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी 12 दिसंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कब होगी BPSC की परीक्षा?

जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार AEDO की परीक्षा को तीन चरणों में कराया जाएगा, जोकि 10-11 जनवरी 2026, 12-13 जनवरी 2026 और 15-16 जनवरी 2026 को आयोजित करवाया जाएगा.

आवेदन के लिए योग्यता

AEDO पद पर आवेदन करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूमिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस पद पर आवेदन करने वालों की उम्र 21 साल से लेकर पुरुष के लिए 37 साल तक की होनी चाहिए. वहीं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष और महिलाओं) और अनारक्षित महिलाओं के लिए ये उम्र 40 साल निर्धारित की गई है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये उम्र 42 साल तक निर्धारिक की गई है.

क्या है इसकी चयन प्रक्रिया और सैलरी ?

इस पद पर भर्ती के लिखित परीक्षा देनी होगी. इसमें सामान्य भाषा, अध्ययन और सामान्य योग्यता के जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें इंटरव्यू नहीं देना होगा. वहीं, अगर वेतन की बात करें तो, शुरुआत में आप 29,200 रुपये तक मिल जाएंगे.

इस तरह करें आवेदन

AEDO पद पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लॉगिन करें. अपने से जुड़े सभी अहम जानकारी अपलोड कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करें. अब दस्तावेज को अपलोड करने के बाद शुल्क जमा करें.



