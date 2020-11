Tamil Nadu NEET Rank List 2020: चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME) तमिलनाडु आज MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्‍ट जारी करेगा. मेरिट लिस्‍ट राष्ट्रीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, NEET में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई है. तमिलनाडु NEET रैंक लिस्‍ट DME तमिलनाडु की आधिकारिक वेबसाइट tnhealth.tn.gov.in पर जारी की जाएगी. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयबास्कर ने ट्वीट किया है कि रैंक लिस्‍ट पब्लिश कर दी गई है और इसमें 7.5 प्रतिशत आरक्षण सरकारी स्कूल के छात्रों को दिया गया है.

देखें: आजतक LIVE TV

श्री विजयभास्कर ने अपने ट्वीट में कहा है कि काउंसलिंग 18 नवंबर को नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी और काउंसलिंग के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा. तमिलनाडु MBBS 2020 मेरिट लिस्ट में तमिलनाडु MBBS स्‍टेट मेरिट रैंक, NEET यूजी ऑल इंडिया रैंक, उम्मीदवारों का नाम, रोल नंबर, NEET स्कोर और अन्य विवरण मौजूद होंगे.

The rank list for the TN #Medicalcounselling is published. As committed by Hon’ble CM, the list includes the 7.5% reservation for govt school students. The counselling will commence from 18th Nov at Nehru Indoor Stadium w/ social distancing norms. My best wishes! @CMOTamilNadu pic.twitter.com/nv946BE0om