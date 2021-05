ICAI CA Final, Intermediate May Exam 2021 Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA Final, Intermediate और PQC एग्‍जाम की डेट्स की घोषणा कर दी है. एग्‍जाम 05 जुलाई 2021 से शुरू होंगे. ICAI CA Final और CA Intermediate के ओल्‍ड और न्‍यू कोर्सेज़ के तहत छात्र 05 जुलाई से परीक्षा दे सकेंगे. ICAI द्वारा डिटेल्‍स स्‍कीम की घोषणा के लिए नोटिफिकेशन जल्‍द जारी किया जाएगा.

Important Announcement - ICAI Chartered Accountants Intermediate, Final & PQC Examinations for May 2021 will now commence from Monday, 5th July 2021. Detailed Schedule / Notifications for the said Exams will be announced shortly.

