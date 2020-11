ICAI CA Admit Card 2020 @icaiexam.icai.org: ICAI CA 2020 एग्‍जाम के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं. वे सभी उम्‍मीदवार जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अपने रजिस्‍ट्रेशन नंबर और अन्य आवश्यक विवरणों का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट icai.org से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्‍मीदवारों के पास वैध एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है.

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने ट्विटर पर जानकारी दी, "21 नवंबर, 2020 से शुरू होने वाली ICAI परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा निर्धारित समय के अनुसार ही आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को केवल परीक्षा की तैयारी पर अपना ध्यान लगाना चाहिए और किसी भी गलत प्रचार / गलत बयान से भ्रमित नहीं होना चाहिए. उम्‍मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जारी घोषणाओं पर ही भरोसा करें."

Candidates for ICAI Exams starting from 21st Nov 20 are informed that exams will be held as per schedule. They should only concentrate on exam studies & not misled by any false propaganda/incorrect statements made & should only refer to announcements at https://t.co/G24kqWMP0e pic.twitter.com/tgHv2aYaYU