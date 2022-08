CUET PG 2022 Date Announced: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET PG 2022 परीक्षा की डेट्स की घोषणा कर दी गई है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC के अध्यक्ष, एम जगदीश कुमार ने आज सीयूईटी पीजी की डेट्स और अन्य जानकारियां जारी की हैं. उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि CUET PG 2022 का आयोजन 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10 और 11 सितंबर 2022 को किया जाएगा. एडवांस सिटी और एडमिट कार्ड जारी करने की डेट्स की घोषणा बाद में की जाएगी. टेस्ट पेपर कोड और शिफ्ट/टाइम के साथ डिटेल्‍ड कार्यक्रम की घोषणा NTA द्वारा जल्‍द की जाएगी.

Common University Entrance Test CUET (PG) -2022 will be held from 1-7 Sep & 9-11 Sep. The dates of advance city intimation & release of admit card will be announced later on: M.Jagadesh Kumar, Chairman, University Grants Commission

(file photo) pic.twitter.com/XDUU81wepF