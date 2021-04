US कैपिटल हिल इलाके में फायरिंग, कार की टक्कर से अफसर की मौत, संदिग्ध भी मारा गया

यूएस कैपिटल (US Capitol) में फायरिंग की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया. यूएस कैपिटल पुलिस ने कहा है कि इमारतों को "बाहरी खतरे के कारण" बंद किया गया है. साथ ही स्टाफ के सदस्यों को बताया गया कि वे अंदर या बाहर नहीं जा सकते. न्यूज एजेंसी के अनुसार, यूएस कैपिटल बिल्डिंग के पास एक गाड़ी ने दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद खतरे को देखते हुए यूएस कैपिटल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया. एक संदिग्ध भी मारा गया है.

बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पुलिस ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बैरिकेड के पास गोलियां चलाईं, जिसमें एक संदिग्ध को गोली लगी है. इलाके में गोलीबारी के बाद पुलिस ने शुक्रवार दोपहर यूएस कैपिटल को बंद कर दिया. पुलिस का कहना है कि सभी कैपिटल बिल्डिंग्स को ‘बाहरी सुरक्षा खतरे के चलते’ बंद कर दिया गया है और कर्मचारियों से कहा गया है कि वे इमारतों में एंट्री या एग्जिट’ नहीं कर सकते.

रॉयटर्स ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया कि शुक्रवार को US Capitol कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए उसे लॉकडाउन कर दिया गया. साथ ही कांग्रेस ऑफिस, इमारतों के आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया गया. मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया.

वहीं इस मसले पर पुलिस का कहना है कि घटना कैपिटल के पास एक चौकी पर हुई. एक वाहन ने दो USCP अधिकारियों को टक्कर मार दी. एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है. अधिकारियों ने बताया कि एक संदिग्ध को गोली भी लगी है. उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाया गया, बाद में उसकी मौत हो गई. कार सवार ने टक्कर मारने के बाद चाकू से हमले की कोशिश भी की थी, जिसके बाद फायरिंग की गई.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6