पीएम मोदी की व्यवस्थाएं रखेंगी लोगों का ख्याल, दुनिया को वैक्सीन की पेशकश पर गर्व: अदार पूनावाला

कोरोना संकट के बीच भारत समेत दुनियाभर में वैक्सीन पर काम चल रहा है. शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की वैक्सीन का उत्पादन और वैक्सीन वितरण क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी.

इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अदार पूनावाला ने पीएम मोदी के समर्थन पर आभार जताते हुए शुक्रिया कहा है. उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए गर्व का क्षण है. ये साफ है कि सरकार की व्यवस्थाएं लोगों की सभी जरूरतों का ध्यान रखेंगी.

We share and applaud your vision @narendramodi ji, on providing vaccines to the global community. It is a proud moment for India, thank you for your leadership and support. It is clear that all your arrangements for India will take care of all needs for the Indian people. https://t.co/b57TH8fDSB