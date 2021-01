न्यू ईयर में सभी गाड़ियों के लिए FASTag जरूरी, सरकार ने दी ये राहत 

नए साल में सभी वाहनों के लिए फास्टैग (FASTag) जरूरी कर दिया गया है. सरकार की तैयारी है कि 1 जनवरी से 100 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके. अब तक कुछ वाहनों को छूट दी जा रही थी, जिसे 31 दिसंबर से खत्म कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने 15 फरवरी तक एक राहत भी दी है.

हाई​ब्रिड लेन में छूट

एक जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है. हालां​कि सरकार ने कहा है कि 15 फरवरी तक सभी टोल प्लाजा पर हाईब्रिड लेन चलता रहेगा ताकि इस सिस्टम को सहजता से लागू किया जा सके. हाईब्रिड लेन का मतलब यह है कि सिर्फ इसी लेन में नकद भुगतान भी लिया जाता रहेगा.

क्या कहा मंत्रालय ने

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को यह साफ किया कि 1 दिसंबर, 2017 से पहले बिके सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों में FASTag लगवाना 1 जनवरी, 2021 से अनिवार्य है. ‘M’ श्रेणी में वे चार पहिया या उससे ज्यादा के वे वाहन आते हैं जिनसे यात्रियों की ढुलाई हो रही हो. इसी तरह ‘N’ श्रेणी में यात्रियों और माल ढुलाई करने वाले चार पहिया या उससे ज्यादा के वाहन आते हैं, जैसे बस-ट्रक आदि.

@MORTHIndia has mandated fitment of FASTag with effect from 1st January, 2021, in M and N categories of motor vehicles sold before 1st December, 2017. pic.twitter.com/rbOlpm4xhj