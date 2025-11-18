Bihar: हार की तुलना इमरान खान से! चुनाव में 'जीरो नंबर' लाने पर प्रशांत किशोर की अजीब दलील

बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी की करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने एक अनोखी दलील दी है. उन्होंने अपनी पार्टी की हार की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की. प्रशांत किशोर ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान में 25 से 30 साल पहले अपनी पार्टी बनाई थी और अपने पहले चुनाव में खुद सात सीटों से चुनाव लड़े थे. उस समय इमरान खान की पार्टी भी हारी थी और वे स्वयं भी सातों जगह से हार गए थे.

प्रशांत किशोर का कहना है कि उनके खुद चुनाव नहीं लड़ने को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन लंबे सफर की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि इमरान खान जैसे नेताओं को भी शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ा था.

हार के बाद प्रशांत किशोर की अजीब दलील

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी. चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी या तो अर्श पर होगी या फर्श पर होगी. नतीजों ने जन सुराज को फर्श पर ला दिया.

पार्टी ने 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई. प्रशांत किशोर की छवि के आधार पर चलाए गए बड़े और आक्रामक प्रचार अभियान के बावजूद जनता का शुरुआती उत्साह वोटों में बदल नहीं सका.

प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी

जन सुराज की रणनीति, गांव-गांव पैदल यात्राओं और व्यापक प्रचार के बावजूद मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाई. अब प्रशांत किशोर इस हार को लंबी राजनीतिक यात्रा का हिस्सा बताकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं.



