scorecardresearch
 

Feedback

Bihar: हार की तुलना इमरान खान से! चुनाव में 'जीरो नंबर' लाने पर प्रशांत किशोर की अजीब दलील

बिहार चुनाव में जन सुराज की करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी हार की तुलना पाकिस्तान के इमरान खान से की. उन्होंने कहा कि इमरान खान भी पहले चुनाव में सातों सीटों से हार गए थे. 243 में से 238 सीटों पर लड़कर जन सुराज एक भी सीट नहीं जीत सकी. पार्टी का शुरुआती उत्साह वोटों में तब्दील नहीं हुआ.

Advertisement
X
हार के बाद प्रशांत किशोर ने लिया इमरान का खान का नाम (Photo: ITG)
हार के बाद प्रशांत किशोर ने लिया इमरान का खान का नाम (Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी की करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने एक अनोखी दलील दी है. उन्होंने अपनी पार्टी की हार की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की. प्रशांत किशोर ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान में 25 से 30 साल पहले अपनी पार्टी बनाई थी और अपने पहले चुनाव में खुद सात सीटों से चुनाव लड़े थे. उस समय इमरान खान की पार्टी भी हारी थी और वे स्वयं भी सातों जगह से हार गए थे.

प्रशांत किशोर का कहना है कि उनके खुद चुनाव नहीं लड़ने को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन लंबे सफर की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि इमरान खान जैसे नेताओं को भी शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ा था.

हार के बाद प्रशांत किशोर की अजीब दलील

सम्बंधित ख़बरें

Prashant Kishor breaks silence after Bihar election defeat
चुनाव में जनसुराज की हार के बाद पीके ने तोड़ी चुप्पी, देखें क्या कहा? 
An apology for not fulfilling the dream of a new system in Bihar
'मैं आपसे माफी मांगता हूं...' हार के बाद बोले PK 
Prashant Kishor became hero then zero in Bihar election
बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर का फीका प्रदर्शन  
Prashant Kishor (Photo: PTI)
बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर ने किसे अधिक नुकसान पहुंचाया- महागठबंधन या एनडीए? 
prashant kishor, jan suraaj
प्रशांत किशोर तो वोटकटवा भी नहीं बन सके, क्या 'संन्यास' का वादा निभाएंगे? 

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी. चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी या तो अर्श पर होगी या फर्श पर होगी. नतीजों ने जन सुराज को फर्श पर ला दिया.

पार्टी ने 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई. प्रशांत किशोर की छवि के आधार पर चलाए गए बड़े और आक्रामक प्रचार अभियान के बावजूद जनता का शुरुआती उत्साह वोटों में बदल नहीं सका.

Advertisement

प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी

जन सुराज की रणनीति, गांव-गांव पैदल यात्राओं और व्यापक प्रचार के बावजूद मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाई. अब प्रशांत किशोर इस हार को लंबी राजनीतिक यात्रा का हिस्सा बताकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement