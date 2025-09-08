scorecardresearch
 

GST कटौती का बंपर असर! 2.4 लाख तक सस्ती हुईं Creta और Venue जैसी हुंडई की कारें, देखें लिस्ट

GST Cut on Hyundai Cars: हुंडई ने अपनी सबसे सस्ती कार i10 से लेकर मशहूर और बेस्ट सेलिंग एसयूवी Creta तक की कीमत में भारी कटौती की घोषणा की है. कंपनी का कहना है कि, ग्राहकों को कीमत में इस कटौती का लाभ आगामी 22 सितंबर को नए जीएसटी दरों के लागू होने के बाद मिलेगा.

Hyundai Creta की कीमत में भी कंपनी ने बंपर कटौती का ऐलान किया है. Photo: Hyundai.com
Hyundai Creta की कीमत में भी कंपनी ने बंपर कटौती का ऐलान किया है. Photo: Hyundai.com

GST Cut Benefits on Hyundai Cars: कार खरीदने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स के स्ट्रक्चर में हुए बदलाव (5% और 18%) का असर कारों की कीमत पर दिखने लगा है. टाटा और महिंद्रा के बाद अब हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने भी ऐलान किया है कि, कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सुधारों का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएगी. इस प्रयास में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने अपने कारों की कीमत में 2.4 लाख रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है.

हुंडई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि, कारों की कीमतों में की गई कटौती आगामी 22 सितंबर 2025 से लागू होगी. ठीक त्योहारी सीज़न से पहले कारों का इस कदर सस्ता होना ऑटो सेक्टर के बेहद उम्मीदों भरा संकेत है. कार कंपनियों ने संभावना जताई है कि, इससे छोटी कारों की बिक्री में सालाना तकरीबन 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. क्योंकि जीएसटी दरों में कटौती का सबसे बड़ा असर छोटी कारों पर ही देखने को मिल रहा है.

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, उनसू किम ने कहा, “हम भारत सरकार के प्रगतिशील और दूरदर्शी कदम की सराहना करते हैं, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स पर जीएसटी घटाया गया है. यह सुधार न केवल ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है बल्कि लाखों ग्राहकों को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक ठोस कदम है, जिससे पर्सनल मोबिलिटी और अधिक सुलभ और किफायती होगी. हुंडई यह सुनिश्चित करेगी कि हमारी कारें और एसयूवीज़ ग्राहकों को निरंतर वैल्यू, इनोवेशन और ड्राइविंग का आनंद प्रदान करती रहें.”

किस कार पर कितनी छूट

मॉडल   कीमतों में कटौती (रुपये में)
Grand i10 Nios 73,808
Aura  78,465
Exter  89,209
i20   98,053
i20 N Line 1,08,116
Venue  1,23,659
Venue N Line 1,19,390
Verna    60,640
Creta  72,145
Creta N Line   71,762
Alcazar 75,376
Tucson  2,40,303

 

हुंडई ने अपनी सबसे किफायती कार आई10 ग्रैंड नियॉस पर 73,808 रुपये की कटौती का ऐलान किया है. जिसकी मौजूदा कीमत 5.98 से 8.65 लाख रुपये के बीच है. वहीं कंपनी की सबसे सस्ती एसयूवी एक्स्टर की कीमत 89,209 रुपये कम की गई है. जिसकी इस समय कीमत 6 लाख से 10.51 लाख रुपये के बीच है. Creta की कीमत में कंपनी ने 71,762 रुपये की कटौती का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.11 लाख रुपये है. कंपनी ने टक्सन एसयूवी की कीमत में सबसे बड़ी तकरीबन 2.40 लाख रुपये की कटौती की है, जिसकी कीमत 29.27 लाख रुपये से शुरू होती है.

GST स्लैब में क्या बदला है?

नई दरों के तहत, छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. 'छोटी कारों' की परिभाषा उन वाहनों के लिए है जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है और इंजन क्षमता पेट्रोल के लिए 1,200 सीसी तक या डीज़ल के लिए 1,500 सीसी तक है. वहीं, बड़ी कारें—यानी 4 मीटर से अधिक लंबाई और 1.2 लीटर (पेट्रोल) या 1.5 लीटर (डीज़ल) से बड़े इंजन वाली कारें अब 40% जीएसटी के दायरे में आएंगी. लेकिन बड़ी और लग्ज़री कारों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि अब इन पर पहले की तरह सेस (Cess) नहीं लगेगा, जो पहले 28% जीएसटी के अतिरिक्त तकरीबन 22% हुआ करता था. जिससे इन बड़ी कारों पर टैक्स बढ़कर 50% तक पहुंच जाता था.

