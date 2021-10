सस्ती और माइलेज वाली सेवन-सीटर कार, बाजार में ये 7 विकल्प!

अगर आपका बजट कम है और इस फेस्टिव सीजन में बड़ी कार लेने की सोच रहे हैं तो बाजार में सीमित विकल्प हैं. क्योंकि बाजार में 5 सीटर कारें तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन सेवन- सीटर कारें बेहद कम हैं. आज हम आपको के लिए 7 ऐसी सेवन-सीटर कारें लेकर आए हैं, जो सस्ती और बेहतरीन भी हैं. जिसपर आप अपने पूरे परिवार के साथ सफर पर निकल सकते हैं.



Renault Triber



7 सीटर कार की लिस्ट में पहला नाम रेनॉ ट्राइबर का आता है. भारतीय बाजार में ट्राइबर की शुरुआती कीमत 5.20 लाख रुपये है. जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 7,50,000 रुपये है. भारतीय बाजार में मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह एक शानदार कार है. इसका लुक किसी प्रीमियम कार से कम नहीं है.

Renault Triber में 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है, जो 6250 Rpm पर 71 Hp की पावर और 3500 Rpm पर 96 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. फीचर्स की बात करें तो Triber में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटनमेंट सिस्टम, सेकेंड एंड थर्ड रो सीट के लिए एसी वेंट्स औक सेफ्टी के लिए एयरबैग्स जैसे फीचर्स हैं.

Datsun Go Plus



इस कतार में दूसरा नाम Datsun Go Plus का आता है. जिसकी शुरुआती कीमत 4.20 लाख रुपये है. यानी एक मध्यमवर्गीय बड़े परिवार के लिए यह कार सबसे सस्ती है. लुक इसका भी बेहद शानदार है. Datsun Go Plus में 1198cc में 3 सिलेंडर SOHC पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो 5000 Rpm पर 67 Hp की पावर और 4000 Rpm पर 104 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

Maruti Suzuki Eeco



इसके अलावा मारुति सुजुकी इको (Eeco) की खूब डिमांड है. Maruti Suzuki Eeco की शुरुआती कीमत 3,97,800 रुपये (दिल्ली एक्स शोरूम) है. यानी 4 लाख से कम कीमत पर यह कार उपबल्ध है. इको में 1196cc का 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है जो कि 6000 Rpm पर 72.41 Hp की पावर और 3000 Rpm पर 101 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. मारुति सुजुकी इको पेट्रोल में 16.11 Km प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है और वहीं मारुति सुजुकी इको सीएनजी में 21.94 Km प्रति किलो का माइलेज दे सकती है.

Maruti Suzuki Ertiga



इसके अलावा मारुति सुजुकी अर्टिगा भी मिडिल क्लास बड़ी फैमिली के लिए बेहतरीन कार है. इस 7 सीटर कार की शुरुआती कीमत 7.59 लाख रुपये है. यह कार CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है. भारत में इस कार की खूब डिमांड है और फिलहाल वेटिंग पीरियड लंबा है.

Toyota Innova Crysta



वहीं अगर बजट थोड़ा अधिक है तो फिर आप महिंद्रा की 7 सीटर कार Mahindra Marazzo खरीद सकते हैं, इसकी शुरुआती कीमत ₹9.61 लाख रुपये है. इस सेगमेंट टोयोटा इनोवा भी एक शानदार विकल्प है. लंबे सफर में अगर इनोवा का साथ मिल जाए तो सफर बेहद आरामदायक हो जाता है. Toyota Innova Crysta की शुरुआती कीमत 15.7 लाख रुपये है. वहीं महिंद्रा XUV700 भी सेवन-सीटर विकल्प में मौजूद है.