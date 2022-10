खुशखबरी! बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, प्रत्येक किसान परिवार को मिलेंगे 3500 रुपये

बिहार सरकार ने इस मॉनसून सूखे की मार झेल चुके किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है. दरअसल, नीतीश कुमार ने राज्य के 11 सूखाग्रस्त जिलों के सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3500 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने का फैसला किया है.

