जीतना चाहते हैं 10 लाख रुपये? पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के लिए इस तारीख से पहले कर दें आवेदन

Second Animal Husbandry Startup Grand Challenge: भारत में डेयरी उद्योग बूम पर है. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी पशुपालकों को हर स्तर पर सहायता प्रदान किया जा रहा है. इसी क्रम में पशुपालन और डेयरी विभाग ने डेयरी के क्षेत्र में नए-नए इनोवेशन लाने के लिए ‘पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज’ को लॉन्च किया था. मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य पशुपालन और डेयरी सेक्टर से जुड़ी 6 मुख्य समस्याओं को हल करने और उसके लिए इनोवेटिव आइडिया तलाशना है.

सरकार की इस योजना के अंतर्गत डेयरी क्षेत्र में काम कर रहे पशुपालकों और कारोबारियों को ‘पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज’ में आवेदन करने मौका दे रही है. आवेदक इस चैलेंज के तहत डेयरी विभाग को पशुपालन के क्षेत्र में नए-नए इनोवेटिव आइडिया देकर विजेता के तौर पर 10 लाख रुपये जीत सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के दूसरे संस्करण के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर 15 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

🐄🏆 If you have worked on an innovative project providing a commercially viable solution to this challenge, enter the Animal Husbandry Startup Grand Challenge 2.0, NOW!



🗓Apply by January 15, 2022

🔗Visit: https://t.co/YXrMgYk2jc #AmritMahotsav #StartupIndia pic.twitter.com/gMBxxbGmJF