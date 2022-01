Animal Husbandry Startup Grand Challenge: पशुपालकों के लिए 10 लाख रुपये जीतने का मौका, सरकार ने डेयरी उद्योग के लिए मांगे आइडिया

Second Animal Husbandry Startup Grand Challenge: भारत में डेयरी उद्योग तेजी से विकास कर रहा है. सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से प्रयासरत है. अब इस क्षेत्र में नए-नए इनोवेशन लगाकर मुनाफा बढ़ाने के लिए सरकार ‘पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज’ का दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है. मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य पशुपालन और डेयरी सेक्टर से जुड़ी 6 मुख्य समस्याओं को हल करने और उसके लिए इनोवेटिव आइडिया तलाशना है.

इनोवेटिव आइडियाज के लिए मांगे आवेदन

सरकार ने इस चैलेंज के पहले संस्करण को सितंबर 2019 में लॉन्च किया था. सरकार इस अभियान की मदद से आधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे युवा कारोबारियों को पशुपालन क्षेत्र में आने के लिये प्रोत्साहित करना चाहती है. मंत्रालय पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के दूसरे संस्करण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है.

The deadline to apply for the second edition of the Animal Husbandry Startup Grand Challenge has been extended to 15th January 2022.



