सर्दियों में उगाएं ऑफ-सीजन सब्जियां, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा, जानें प्रोसेस

Vegetable Farming Tips: इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) की लो टनल तकनीक की मदद से आप ऑफ-सीजन भी सब्जियों को उगा सकते हैं और कम लागत में मोटा मुनाफा कमा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है ये लो-टनल तकनीक?

कम लागत में ऐसे उगाएं ऑफ-सीजन सब्जी (Photo: AI-Generated)
ठंड के मौसम में कई बार सब्जी की खेती करना चुनौतीभरा हो सकता है. लेकिन आपके पास अगर ऐसा तरीका हो जिसकी मदद से आप ऑफ-सीजन भी सब्जी उगा सकें, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और आमदनी को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. आप लो-टनल तकनीक को अपनाकर सर्दियों में ऑफ-सीजन सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं.

लो-टनल तकनीक 
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) ने लो टनल तकनीक की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. इस पोस्ट में बताया गया है कि आप लो टनल तकनीक की मदद से ऑफ-सीजन सब्जी का उत्पादन करने के लिए सरल उपाय अपना सकते हैं. लो-टनल तकनीक में लचीली पारदर्शी प्लास्टिक शीट जो सब्जियों की कतारों पर लगाई जाती है, ताकि ठंड के मौसम में पौधों के आसपास की हवा गर्म बनी रहे.

तकनीक के फायदे
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने जानकारी दी है कि लो टनल तकनीक की मदद से कई फायदे मिल सकते हैं. इस तकनीक की मदद से पौधों को ठंड, पाला, बारिश और तेज हवा से सुरक्षा मिलती है. यह तकनीक फसल को 30 से 40 दिन पहले ही तैयार कर सकती है. आप कम लागत लगाकर आसानी से इस तकनीक की मदद से सब्जी उगा सकते हैं और ऑफ-सीजन में ऊंचे दामों पर इनकी बिक्री कर लाभ उठा सकते हो.

ऐसे कर सकते हैं निर्माण

  • इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इसकी निर्माण विधि बताई है. 
  • जस्ती लोहे की रॉड (1.5 से 2.5 मी.) पर 100 माइक्रॉन IR ग्रेड प्लास्टिक चढाएं.
  • ऊंचाई: 40 से 60 सेमी
  • पौध रोपाई: 50 सेमी दूरी पर ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के साथ
  • कतार की दूरी: 1.5 से 1.6 मीटर

आप इस तकनीक की मदद से खीरा, तुरई, करेला, लौकी, टमाटर, मिर्च, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली उगा सकते हैं.

