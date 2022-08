Farming Tips: लगातार हो रही बारिश से फसलों को बचाने के लिए करें ये जरूरी काम

How To Save Your Crops From Heavy Rainfall: देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है. असम, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों हजारों एकड़ की फसले खराब हो गई है. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बरसात की वजह से खेतों में पानी बढ़ता जा रहा है. फसलों को इससे काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

भारी बारिश से फसल को हो सकता है नुकसान

बता दें कि खरीफ फसलों के लिए बारिश काफी फायदेमंद मानी जाती है. लेकिन खेतों में अधिक जलजमाव की वजह से फसलों सड़ सकती हैं. इसके अलावा इनमें रोग लगने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं. सब्जी और दलहन की फसलों पर बारिश का तो और भी बुरा असर पड़ता है. इसिलिए सही फसल प्रबंधन को अपनाना बेहद जरूरी है.

खेतों में जलनिकासी की हो पर्याप्त व्यवस्था

ध्यान रखें जिस भी जगह आपने फसलें लगा रखी हो वहां जलनिकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए. जलभराव नहीं होने की स्थिति में फसलों के सड़ने-गलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और रोग भी नहीं लगेंगे. रोग नहीं लगने की वजह से किसानों की उपज भी बढ़ेगी.

समतल भूमि पर ना करें खेती

समतल भूमि होने की वजह से खेतों में पानी भरने की संभावनाएं बढ़ जाती है. ऐसे में फसलें खराब हो जाती है. इससे उत्पादन में भी कमी आती है. ऐसी समस्या ना आए इसके लिए विशेषज्ञ किसानों को खेत में ऊंची बेड बनाकर खेती ना करने की सलाह देते हैं. ऐसा करने से खेतों में पानी जमा नहीं होता है.

मेड़ों को काटकर बनाएं नालियां

अगर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही हो तो फसल खराब होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति खेतों में मेड़ों को काटकर कई जगहों पर किसान नालियां निकाल सकते हैं. सारा पानी नाली के सहारे निकल जाएगा. इससे खेतों में जलजमाव नहीं होगा और भारी बारिश होने पर भी फसलों को बचाया जा सकता है.