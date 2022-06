Agriculture News: जुलाई महीने में इन फसलों की बुवाई करके बंपर मुनाफा कमा सकते हैं किसान

Crops to be cultivated in july: खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी है. इस दौरान कृषि विशेषज्ञ किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा कई अन्य ऐसी फसलों की खेती करने की सलाह दे रहे हैं, जिससे वे बढ़िया मुनाफा हासिल कर सकें. इसके लिए कई राज्यों में किसानों को सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है.

किसान ऐसी फसलों की बुवाई करना चाहते हैं, जिसकी खेती करके वे बढ़िया मुनाफा हासिल कर सकें. यहां हम किसानों को उन फसलों के बारे में बता रहे हैं, जिसकी खेती कर किसान अच्छा-खासा मुनाफा कमाया जा सकता है.

धान व मक्का और अरहर की बुवाई की खेती

जून के महीने में धान और मक्का की खेती के लिए खेत तैयार हो गए होंगे. कई राज्यों में मॉनसून भी आ गया है. ऐसे में जुलाई का महीना धान की खेती के काफी फायदेमंद साबित होगा. इसके अलावा इस महीने अरहर की बुवाई करके भी किसान बढ़िया मुनाफा हासिल कर सकते हैं.

टमाटर की खेती बैंगन और मिर्च की खेती

पॉलीहाउस तकनीक से खेती का चलन बढ़ने की वजह से किसान 12 महीने लगातार इसका उत्पादन कर सकते हैं. हालांकि, टमाटर की खेती करने का सबसे उपयुक्त महीना जुलाई का ही माना जाता है. वहीं, इस मौसम में किसानों के बैंगन और मिर्च की खेती भी लाभदायक साबित हो सकती है.

कद्दू, खीरे और लौकी की खेती

कद्दू, खीरा और लौकी की डिमांड मार्केट में लगातार बनी रहती है. मॉनसून में इन सब्जियों की फसलें अच्छी तरह से विकास करती है. इन तीनों सब्जियों की खेती कर किसान कम वक्त में ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं.