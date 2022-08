किसान ध्यान दें, यहां पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे 10 हजार सोलर पंप

UP Farmers To Get Solar Pump: योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि सरकारी ट्यूबवेल खराब होने पर उनको 36 घंटों के अंदर ठीक किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने 10000 सोलर पंप पूरे यूपी में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाने की भी घोषणा की है.

10 thousand solar pump to farmers in UP