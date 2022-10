UP Rains: कम बारिश ने बर्बाद कीं खरीफ की फसलें, रबी के लिए ज्यादा बारिश बन रही मुसीबत?

किसानों के मुताबिक अगर रबी की फसलों की बुवाई 15 अक्टूबर के बाद शुरू होगी तो इसके पैदावार पर असर पड़ेगा. पहले ही खरीफ की फसल, सूखे की मार के चलते बर्बाद हो चुकी है. अब रबी की फसलों पर भी संकट आ गया है.

Hamirpur farmers are in worry after continuous heavy rain