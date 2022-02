Budget 2022: क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसके लिए सरकार ने दिए 44,605 हजार करोड़ रुपये?

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम ऐलान किए हैं. इस बजट में गेहूं-धान खरीद से लेकर कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटित किया गया है. इसके अलावा सरकार की तरफ केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया है.

बुंदेलखंड का क्षेत्र दशकों से भयंकर सूखा झेल रहा रहा है. कृषि पर निर्भर यहां के लोग प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भयंकर आर्थिक समस्याएं झेल रहे हैं. केन बेतवा लिंक परियोजना के पूरे होने से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिले के किसानों का सिंचाई और पेयजल के संकट का स्थायी समाधान हो जाएगा.

सरकार के मुताबिक, इस योजना के पूरे होने के बाद 9 लाख हेक्टेयर रकबे से ज्यादा कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. साथ ही क्षेत्र के 62 लाख लोगों को पीने का पानी नसीब होगा. परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में दो बैराज और मध्यप्रदेश की नदियों पर सात बांध बनाए जाएंगे. 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन होगा.

Implementation of Ken Betwa Linking project at est. cost of Rs. 44,605 Cr. will be taken up



This is aimed at providing Irrigation benefits to 9.0 lakh hectare farmland, drinking water to 62 lakh people, 103 MW hydropower, and 27 MW solar power generation



