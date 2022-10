भारत-पाक बॉर्डर और फेंसिंग के बीच दूरी कम करने की अपील, CM मान ने कहा किसानों को होगा फायदा

भारत-पाकिस्तान सीमा पर किसानों को बाड़ संबधी समस्याओं के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से आधिकारिक सीमा और फेंसिंग की बीच की दूरी कम करने की अपील की है. सीएम भगवंत मान का मानना है कि इससे किसानों के जद में ज्यादा जमीनें आएंगी और उनकी उपज में इजाफा होगा.

भंगवंत मान ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि फेंसिंग और वास्तविक सीमा के बीच की दूरी को मौजूदा एक किलोमीटर के बजाय 150-200 मीटर तक कम किया जाना चाहिए. इससे उन किसानों को भी फायदा होगा, जिनकी जमीनें फेसिंग के उस पार हैं. दूसरी ओर देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी. सीएम भगवंत ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे राज्यों के गृहमंत्रियों के लिए आयोजित दो दिन के चिंतन शिविर में ये बात कही.

