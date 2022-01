Crop Damage: भारी बारिश और ओलावृष्टि से इस राज्य में फसलों को हुआ नुकसान, 25 फीसदी मुआवजा तुरंत देगी सरकार

Madhya Pradesh Crop Compensation: मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते बड़ी संख्या में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है. कई जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई है. अब मध्य प्रदेश सरकार ने जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें मुआवजा देने का फैसला किया है. मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इन किसानों को तुरंत 25 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा.

राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, ''बीते दो-तीन दिनों से मौसम खराब है. बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों से प्रभावित गांवों का दौरा करने के लिए कहा गया है. तुरंत 25 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा.''

इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया था. उन्होंने कहा था, ''प्रदेश के कई जिलों के गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है. मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि से जहां-जहां किसान भाई-बहनों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका तत्काल सर्वे व क्षति का आकलन करें, इसके बाद राहत राशि दी जाएगी. फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश दिए हैं.''

