Weather Update: महाराष्ट्र-कर्नाटक समेत इन राज्यों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, जानें अन्य राज्यों का हाल

Today Weather Forecast Updates: चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटक तट के पास पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है. पूर्वी मध्य अरब सागर पर बने चक्रवाती परिसंचरण से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ रेखा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा से होते हुए गुजर रही है. इसकी वजह से अगले चार से पांच दिनों के दौरान महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावनाएं है.

Fairly widespread to widespread light to moderate rain very likely over southern peninsular India & Maharashtra during next 5 days. Isolated heavy falls also likely over Konkan & Goa, Maharashtra, South Interior Karnataka and Kerala & Mahe during next 4-5 days; pic.twitter.com/b7QGKeuFKn