Weather Updates: उत्तर-पश्चिमी भारत में मॉनसून वापसी के संकेत, यूपी-पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना

Today Weather Forecast Updates: उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून फिर से जल्द वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक दौरान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान ठीक-ठाक बारिश की संभावना बनी हुई है.

Conditions are becoming favourable for further withdrawal of southwest monsoon from some more parts of Gujarat, entire Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi, Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, UP and some parts of Madhya Pradesh during next 3-4 days.