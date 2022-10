'किसी ने बताई लोकतंत्र की हत्या तो किसी ने कहा बिना चुने गए पीएम....' भारतीय मूल के ऋषि सुनक की जीत पर क्या बोले ब्रिटिश अखबार

ब्रिटेन में टोरी लीडरशिप का चुनाव जीतकर भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया है. ऋषि सुनक का दो महीने के अंदर ही यूके का पीएम पद के लिए पार्टी के भीतर हुए चुनाव को हारकर फिर जीत जाना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. पहले लिज ट्रस ने उन्हें हराया, फिर करीब 45 दिनों में ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ऋषि को अपनी दावेदारी ठोकने का एक और मौका मिल गया.

दरअसल, बोरिस जॉनसन ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद कंजर्वेटिव सांसदों को अपना नया नेता चुनना था. नए दावेदारी में ऋषि सुनक और लिज ट्रस आमने-सामने थे. पीएम चुनने के लिए कंजर्वेटिव सांसदों ने बड़ी तादाद में लिज ट्रस का समर्थन किया और वे चुनाव जीत गईं.

हालांकि, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह घिरने की वजह से लिज ट्रस ज्यादा समय तक ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज नहीं रह पाईं और जल्द ही उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया. ब्रिटेन की सियासत ने फिर करवट ली और दिवाली के दिन ब्रिटेन को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है.

ऋषि सुनक की ब्रिटेन में ऐतिहासिक जीत के भारतीय मीडिया में तो चर्चा जोरों पर है ही, ब्रिटेन की मीडिया ने भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. नीचे देखिए ऋषि सुनक की जीत पर क्या बोले मुख्य ब्रिटिश अखबार.

क्या बोला द गार्जियन अखबार

द गार्जियन अखबार ने ऋषि सुनक की जीत पर काफी दिलचस्प हेडलाइन के साथ फ्रंट पेज पर खबर छापी. अखबार में छपी हेडलाइन है, 'Unite or die – Sunak’s warning to Tory MPs' यानी 'एकजुट हो जाओ या मरने के लिए तैयार रहो- टोरी सदस्यों को सुनक की चेतावनी.'

अखबार में ऋषि सुनक की तस्वीर छापते हुए लिखा गया कि सुनक ने सांसदों से कहा कि वे कंजर्वेटिव साइकोड्रामे पर रोक लगा देंगे और लोगों की जगह नीतियों को तरजीह देंगे.

सुनक की जीत पर डेली मेल अखबार की प्रतिक्रिया

ऋषि सुनक की जीत पर डेली मेल अखबार ने उन्हें यंग और मॉडर्न प्रधानमंत्री बताया, जो एशिया से जुड़ाव रखते हैं. डेली मेल में छपी हेडलाइन में कहा, 'A new dawn for Britain' यानी 'ब्रिटेन का एक नया युग.'

ऋषि सुनक के जीतने पर क्या बोला द सन अखबार ?

यूके के प्रमुख अखबार 'द सन' की अखबार में छपी हेडलाइन में लिखा, 'The force is with you, Rishi.' यानी 'पूरी ताकत आपके साथ है, ऋषि.' इस लाइन के साथ ऋषि सुनक का हाथों में एक लाइटसेबर लिए फोटो भी छापा गया है.

'The Mirror' की तीखी हेडलाइन

ब्रिटेन के मशहूर द मिरर अखबार ने ऋषि सुनक की जीत को लेकर तीखी हेडलाइन के साथ खबर छापी. मिरर की फ्रंट पर छपी सुनक की खबर की हेडलाइन रही, 'Who voted for you?' यानी किसने आपके लिए वोट किया. साथ में खबर के ऊपर लिखा गया, 'हमारे नए ( बिना चुने गए ) प्रधानमंत्री.'

स्कॉटलैंड बेस्ड 'डेली रिकॉर्ड' अखबार ने की सीधी आलोचना

ऋषि सुनक की जीत को लेकर डेली रिकॉर्ड अखबार ने और ज्यादा तीखी हेडलाइन के साथ जीत की आलोचना की. अखबार की हेडलाइन में कहा गया, 'Death of democracy' यानी 'लोकतंत्र की मौत.' अखबार में कहा गया कि ऋषि सुनक की खुद की पार्टी ने ही कुछ सप्ताह पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था.

फाइनेंशियल टाइम्स ने आर्थिक मामलों को उठाया

ऋषि सुनक की जीत को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापते हुए उसमें आर्थिक मामलों को तरजीह दी. अखबार की हेडलाइन में लिखा गया, Sunak Vows to get a grip on Economy.'

द टेलीग्राफ अखबार ने क्या कहा

ऋषि सुनक की जीत पर द टेलीग्राफ अखबार ने द गार्जियन अखबार की तरह ही उनके एकजुटता वाले बयान पर ही हेडलाइन दी है.

टेलीग्राफ में छपी हेडलाइन है, ' 'Sunak tells Tories: We must unite or die.'