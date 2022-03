Russia-Ukraine War: यूक्रेन का दावा- रूस के 30 प्लेन समेत 217 टैंकों को किया नष्ट, मेजर जनरल की भी मौत

रूस और यूक्रेन के बीच आठवें दिन भी जंग जारी है. यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. यूक्रेन के मुताबिक, यूक्रेन ने रूस के 30 प्लेन, 374 ऑटो मोबाइल्स टेक्निक्स, 42 MLRS, 900 AFV, 31 हेलीकॉप्टर, 90 आर्टिलेरियन सिस्टम, 2 कटर, 217 टैंक, 11 एंटीएयर डिफेंस, 3 यूएवी को नष्ट कर दिया है. साथ ही दावा किया गया है कि अब तक रूस के 9000 सैनिकों को भी मार गिराया गया है.

#Russian major general Andrei Sukhovetskiy has been killed in #Ukraine. pic.twitter.com/woTZkdX4y0