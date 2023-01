भारत के लिए ये बड़ा कदम उठाने जा रहा फ्रांस, दुश्मन देश हो जाएंगे पस्त!

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बॉन ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इमैनुएल 36वीं भारत-फ्रांस रणनीतिक वार्ता में शामिल हुए. इमैनुएल फ्रांस की ओर से बतौर प्रतिनिधि शामिल हुए, वहीं भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक का नेतृत्व किया. इमैनुएल बॉन की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हुई.

बैठक में भारत और फ्रांस ने रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में अपनी साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. फ्रांस भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल को ध्यान में रखते हुए एयरक्राफ्ट इंजन और लंबी दूरी वाली सबमरीन निर्माण में सहयोग देगा.

मैक्रों के सलाहकार इमैनुएल बॉन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुएल बॉन के साथ सुरक्षा से लेकर संस्कृति तक, कई मुद्दों पर बातचीत हुई. मुझे खुशी है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है."

पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भारत आने का न्योता भी दिया.

Had a fruitful meeting with Mr. Emmanuel Bonne, Diplomatic Advisor to President Macron covering a wide range of issues from Defence & security to culture. Glad that our Strategic Partnership is further deepening. Conveyed invitation to my friend @EmmanuelMacron to visit India. pic.twitter.com/nJu5uKAueS