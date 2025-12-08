लखनऊ में महिला ने किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, मामूली विवाद पर उठाया भयानक कदम

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक महिला ने कथित तौर पर अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. मामला सामने आने के बाद लोगों में दहशत और हैरानी फैल गई है.

पुलिस के अनुसार, मृतक और आरोपी महिला लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. दोनों के बीच घरेलू विवादों को लेकर अक्सर तनाव की स्थिति रहती थी. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी आपसी विवाद के बाद यह घटना हुई. हालांकि, असल कारणों की पुष्टि पूछताछ और जांच के बाद ही हो सकेगी.

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घर के अंदर से मिले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कमरे की स्थिति, आसपास के सबूत, मोबाइल फोन और अन्य संभावित वस्तुओं की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है, ताकि घटना का सही क्रम समझा जा सके.

आरोपी महिला पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है. शुरुआती सवालों के दौरान उसने कुछ जानकारी दी है, लेकिन पुलिस अभी उसके बयानों की पुष्टि अन्य तथ्यों से करने में जुटी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय घर में और कोई मौजूद था या नहीं, तथा पड़ोसियों से भी पूछताछ कर सुराग जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है और स्थानीय निवासी भी घटना को लेकर चर्चाओं में व्यस्त हैं.



