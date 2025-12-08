scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ में महिला ने किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, मामूली विवाद पर उठाया भयानक कदम

लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद कारण माना जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भारी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

Advertisement
X
लखनऊ में महिला ने किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर (Photo: Representational Image)
लखनऊ में महिला ने किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक महिला ने कथित तौर पर अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. मामला सामने आने के बाद लोगों में दहशत और हैरानी फैल गई है.

पुलिस के अनुसार, मृतक और आरोपी महिला लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. दोनों के बीच घरेलू विवादों को लेकर अक्सर तनाव की स्थिति रहती थी. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी आपसी विवाद के बाद यह घटना हुई. हालांकि, असल कारणों की पुष्टि पूछताछ और जांच के बाद ही हो सकेगी.

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घर के अंदर से मिले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कमरे की स्थिति, आसपास के सबूत, मोबाइल फोन और अन्य संभावित वस्तुओं की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है, ताकि घटना का सही क्रम समझा जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
मां ने लिव- इन पार्टनर के साथ मिलकर ले ली 2 साल की बच्ची की जान 
Police team at crime site
वैश्यावृत्ति में धकेलना चाहता था लिव- इन पार्टनर, नहीं मानी महिला तो उतार दिया मौत के घाट 
लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर बिगड़ी यात्री की तबीयत, तोड़ा दम  
साथियों के साथ सिपाही महेंद्र सिंह (गुलाबी टीशर्ट में) Photo ITG
9777 नंबर की SUV... यूपी कफ सिरप कांड में सिपाही पर कार्रवाई 
Yogi Adityanath
रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्ती के आदेश, पश्चिमी यूपी पर CM योगी की नजर 

आरोपी महिला पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है. शुरुआती सवालों के दौरान उसने कुछ जानकारी दी है, लेकिन पुलिस अभी उसके बयानों की पुष्टि अन्य तथ्यों से करने में जुटी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय घर में और कोई मौजूद था या नहीं, तथा पड़ोसियों से भी पूछताछ कर सुराग जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है और स्थानीय निवासी भी घटना को लेकर चर्चाओं में व्यस्त हैं.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement