नंबर वन अमीर एलन मस्क की एक्स ने फोटोग्राफर्स को छकाया, पढ़ने लगी कार्ल मार्क्स

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क से अलग होने के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कनाडा की गायिका ग्रिम्स को कार्ल मार्क्स के 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' को पढ़ते हुए देखा गया. ग्रिम्स (असली नाम क्लेयर एलिस बाउचर) को लॉस एंजिल्स की सड़कों पर शुक्रवार को भूरे रंग के पोशाक में देखा गया.

ग्रिम्स 1848 के पूंजीवाद विरोधी घोषणापत्र की एक प्रति पढ़ रही थीं. हालांकि, उन्होंने अब खुलासा किया है कि यह किताब वह पापराज़ी और मीडिया से बचने के लिए पढ़ रही थीं. ग्रिम्स ने ट्विटर पर लिखा, 'पपराज़ी ने मेरा पीछा किया, इसलिए मैंने यह सोचने की कोशिश की कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूं, जिससे पपराज़ी उन्हें ज्यादा परेशान न करे.'

33 वर्षीय गायिका ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि उनकी चाल 'काम' कर गई. इंस्टाग्राम पर ग्रिम्स ने 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' की तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि वह 'वास्तव में तनावग्रस्त' थी और पपराज़ी पूरे सप्ताह उसका पीछा करती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह उन्हें 'ट्रोल करने का अवसर' था.

paparazzi followed me 2 a shoot so I tried 2 think what I could do that would yield the most onion-ish possible headline and it worked haha pic.twitter.com/9w8pPwIFAq