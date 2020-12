इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाने वाले रॉकेट में लैंडिंग के वक्त विस्फोट, वीडियो वायरल

स्पेस एक्स रॉकेट जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये अगले 6 सालों के अंदर इंसान को मंगल ग्रह पर पहुंचाने का माद्दा रखता है, इस रॉकेट में टेस्ट फ्लाइट लैंडिंग के दौरान विस्फोट हो गया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस लेटेस्ट प्रोटोटाइप रॉकेट में तीन इंजन थे. इसने अमेरिका के टैक्सास से शाम को उड़ान भरी थी. 13 किलोमीटर जाने के बाद ये वापस धरती पर आने लगा और इस दौरान ये रॉकेट फट गया और आग के गोले में तब्दील हो गया.

इस स्टारशिप रॉकेट को मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स तैयार कर रही है. इस रॉकेट का मकसद इंसानों को मंगल ग्रह और चांद पर ले जाना है. इसके अलावा 100 टन कार्गो को भी इस रॉकेट के सहारे मंगल और चांद पर ले जाने की तैयारी है. हालांकि इस विस्फोट के बावजूद एलन मस्क काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि स्पेस एक्स ने इस टेस्ट से जितना डाटा इकट्ठा करना था, वो हो चुका है और विस्फोट के बावजूद उन्होंने इसे सफल प्रयोग करार दिया है. मस्क का मानना है कि अगले चार से छह सालों के अंदर इंसान इस रॉकेट के सहारे मंगल ग्रह पर पहुंच सकता है.

NEW: Unmanned SpaceX Starship test flight explodes during landing. There was no one on board the ship. https://t.co/tagzR9e9CJ pic.twitter.com/mvdZvvD2dD