दुनिया के 5 ऐसे शहर जहां के लोग हैं सबसे ज्यादा मिलनसार, अजनबियों का भी करते हैं स्वागत

2025 की नई इंटरनेशनल रैंकिंग ने दुनिया के 5 ऐसे शहर चुने हैं, जिनकी पहचान सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि लोगों की गर्मजोशी और मेहमान-नवाजी है. ये वो जगहें हैं जहां पहुंचते ही अजनबी भी अपने जैसे लगते हैं. इन शहरों की खासियत सिर्फ फ्रेंडली होना नहीं, बल्कि यात्रियों के अनुभव को बिल्कुल अलग बना देना है.

जहां अजनबी भी पुराने दोस्त बन जाते हैं (Photo: Pexels)

दुनिया में कुछ शहर ऐसे होते हैं, जहां पहुंचते ही महसूस होता है कि आप किसी अनजान जगह पर नहीं, बल्कि पुराने दोस्तों के बीच आ गए हैं. यहां की हवा में ही एक गर्मजोशी और अपनेपन का एहसास होता है. टाइमआउट द्वारा हाल ही में जारी की गई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल रैंकिंग ने इसी मिलनसारिता के गुण को सबसे ज्यादा महत्व दिया है.

दुनिया भर के 18,500 से अधिक लोगों से सीधे यह जानने की कोशिश की गई कि उनका शहर अजनबियों के लिए कितना स्वागत योग्य है. इस सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं, वे बेहद हैरान करने वाले हैं. यूरोप के आकर्षक शहरों से लेकर लैटिन अमेरिका के ऊर्जा से भरे महानगरों तक, इन 5 शहरों ने साबित कर दिया है कि ये मेहमान नवाजी और लोगों की मदद करने में सबसे आगे हैं और यहां आने वाले आगंतुकों को 'अजनबी होने का एहसास' बिलकुल नहीं होता.

1. पोर्टो, पुर्तगाल

इस लिस्ट में पुर्तगाल के पोर्टो शहर को सबसे ज्यादा वोटों के साथ पहला स्थान मिला है. यह शहर इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां के स्थानीय लोग आगंतुकों के साथ सीधे, सच्चे दिल और मुस्कान के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे वे उनके पुराने दोस्त हों. पोर्टो का सबसे बड़ा आकर्षण यहां की धीमी और शांत जीवनशैली है, जिसे यात्री बहुत पसंद करते हैं. यहां पहुंचते ही हर कोई सहज और शामिल महसूस करता है.

यह भी पढ़ें: ब्रेकअप, "ब्रेकअप, तलाक या अपनों के खोने का गम...यहां होता है हर दर्द का इलाज

2. बिलबाओ, स्पेन

दूसरे स्थान पर स्पेन का बिलबाओ शहर मौजूद है. इस शहर की मित्रता इसकी खास बास्क संस्कृति से आती है, जिसका जोर समुदाय और भाईचारे पर रहता है. यह संस्कृति अजनबियों को भी तुरंत अपने समूह का हिस्सा मानकर शामिल करती है. बिलबाओ के स्थानीय लोग यात्रियों की गर्मजोशी से स्वागत करने और बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मदद करने के लिए जाने जाते हैं.

3. मेडेलिन, कोलंबिया

लैटिन अमेरिका के इस खूबसूरत शहर, जिसे "अनंत वसंत का शहर" भी कहा जाता है. इसने सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है. मेडेलिन के लोगों की गर्मजोशी और खुलेपन की संस्कृति की हर कोई सराहना करता है. यहां के स्थानीय निवासी हमेशा पर्यटकों की हर संभव मदद करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिससे यहां आने वाले यात्रियों को हमेशा आशावादी और स्वागत योग्य माहौल मिलता है.

यह भी पढ़ें: वो अनोखा गांव, जहां हर घर में हैं जहरीले सांप, एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन

4. केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका

केप टाउन की पहचान केवल उसके शानदार पहाड़ों और समुद्र तटों तक सीमित नहीं है. दक्षिण अफ्रीका के इस शहर की मित्रता इसलिए भी काफी ऊंची है, क्योंकि यहां के स्थानीय लोग हमेशा बाहरी लोगों की मदद करने और उनसे बातचीत शुरू करने के लिए तैयार रहते हैं. यहां यात्रियों को उनकी जरूरत की हर चीज में मदद करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं.

5. मेक्सिको सिट, मेक्सिको

मेक्सिको सिटी इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर है और इसे दुनिया की सबसे मददगार राजधानियों में से एक कहा जाता है. मेक्सिको सिटी के स्थानीय लोग अक्सर पर्यटकों के साथ चलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही जगह पहुंचें. यह व्यवहार उनकी दोस्ती और सामुदायिक गर्मजोशी को दर्शाता है. इतना ही नहीं मेक्सिको सिटी की रंगीन संस्कृति और सहयोग की भावना पर्यटकों को यहां अपनेपन का एहसास कराती है.

---- समाप्त ----
